Селена Гомес очаровала Instagram своей фигурой в купальнике

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская певица Селена Гомес решила подогреть интерес фанатов к своей персоне и опубликовала в Instagram новый пост.

Знаменитость приняла участие в рекламе купальников, где сверкнула своей привлекательной фигурой. Для съемки Селена Гомес примерила один закрытый наряд, а также два раздельных. Все образы были в одной цветовой гамме, однако это никого не волновало, ведь мало кому удалось оторвать взгляд от фигуры певицы.

Пользователи Instagram оказались очарованы красотой Селены Гомес, что, разумеется, поспешили выразить в огромном количестве хвалебных комментариев и миллионах лайков. -0-