Селена Гомес поделилась соблазнительным кадром - получился яркий анонс клипа

Селена Гомес. Фото из Instagram
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Селена Гомес впервые за долгое время предстала перед своими подписчиками в Instagram в пикантном образе.
В этот раз артистка примерила соблазнительное бикини, которое напоминает униформу мороженщика. Впечатляющий наряд она дополнила белой шапочкой и перчатками в тон. Выбранный образ выгодно подчеркнул фигуру Селены Гомес, а сама звезда таким способом привлекла внимание фанатов.
Знаменитость анонсировала новый клип, который выйдет в ближайшие дни. Не удивительно, что соблазнительный кадр собрал за непродолжительное время более 6,5 млн лайков и огромное число восхищенных комментариев. -0-