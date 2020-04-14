Селена Гомес впечатлила фанатов новой пикантной фотосессией

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса и певица из США Селена Гомес поделилась на своей странице в Instagram новой фотосессией, которая не оставила равнодушными фанатов.

Артистка снялась для журнала Interview, где примерила на себя сразу несколько пикантных образов. На одном фото Гомес запечатлена в коротком черном платье с цепями, а уже на другом певица позирует в обтягивающей черной юбке и яркой майке с вишней. Помимо всего прочего, звезда показала соблазнительный образ из белого топа, черных брюк и обуви.

Поклонники знаменитости тепло приняли новые снимки и за несколько часов оставили под записью почти 6 млн лайков и более полусотни тысяч комментариев.-0-