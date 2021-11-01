Селену Гомес запечатлели в изящном платье, но ее фигурой остались довольны далеко не все

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская актриса и певица Селена Гомес вышла в свет, примерив облегающее платье, однако это стало предметом споров в сети. Кадры публикует Daily Mail.

Знаменитость посетила одно модное мероприятие в Лос-Анджелесе, для похода на которое выбрала трикотажное облегающее платье бордового цвета с глубоким декольте. Образ дополнили стильная обувь и сумка. Впрочем, не это стало предметом споров в сети.

Селена Гомес. Фото Daily Mail

Далеко не все оказались довольны внешним видом Селены Гомес. Если к декольте не было вопросов, то вот к фигуре и наряду с теплотой отнеслись не все. Многие юзеры принялись критиковать звезду, указывая на то, что это платье ее полнит и Селена Гомес внушительно набрала вес. С другой стороны, нашлись и те поклонники певицы, которые оказались очарованы ее красотой, однако внешним видом артистки остались довольны далеко не все. -0-