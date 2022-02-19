Селфи провоцирует появление морщин? Дерматолог уверен, что да

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частые селфи могут стать причиной преждевременного старения кожи, считает дерматолог Саймон Зоакея.

Влияние экрана телефона подобно ультрафиолету. Врач отметил, что видит это на своих пациентах, которые часто фотографируют сами себя, пишет The Telegraph. Саймон Зоакея уверен, что во многом именно из-за чрезмерных селфи признаки старения кожи проявляются раньше.

Исследователи также говорят о том, что свет смартфонов оказывает влияние на состояние кожи: провоцирует появление темных кругов под глазами. Заставляет щурить глаза и мелкий шрифт, что способствует появлению морщин. Несмотря на то, что вред от использования смартфона не доказан, эксперты рекомендуют по возможности максимально ограничивать присутствие гаджета.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ

Читайте также:

Орехи помогут скорее восстановиться при коронавирусе

Запрещено после 45 лет! Диетолог рассказала, от каких продуктов стоит отказаться

Польза квашеной капусты. Плюс рецепты