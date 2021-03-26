Семейное фото: редчайшие леопарды попали на видео в России

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редчайшие леопарды попали в объектив камеры в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае. Кадры разместили на официальном сайте.

В ролике можно заметить самку дальневосточного леопарда, а рядом с ней трех детенышей. Ученые оказались в восторге от видео, но кадры пришлись по вкусу и пользователям сети. Все дело в интересной реакции животных, которые будто застыли для семейного фото.

Редчайший леопард лежит на холме, а после к ней подходят малыши. После этого хищник что-то замечает вдали и как раз попадает в объектив камеры. На несколько мгновений животные замирают, создавая забавную картину. Затем все семейство удаляется в неизвестном направлении.

Работники парка считают, что самка редчайшего дальневосточного леопарда заметила добычу и отправилась на охоту. -0-