Семейство кошачьих впервые увидело аквариумных рыб (Видео)

Однажды хозяева шотландской вислоухой кошки Хлои, шотландского прямоухого кота Боника и пятерых их котят предложили понаблюдать за необычным объектом.

В ролике запечатлены кадры, как котам впервые показали аквариумных рыб. Сперва животные долго обнюхивали необычный предмет. Скорее всего коты подумали, что перед ними просто большая миска с водой. Некоторые из котят с осторожностью трогали воду лапой, однако никто из животных так и не решился попробовать поймать рыбу, даже когда она плавала совсем близко к поверхности воды.

Забавное видео понравилось большому количеству пользователей сети. В течение первых суток ролик набрал более 18 тысяч просмотров и 500 лайков. Некоторые подписчики канала оставили восторженные комментарии в адрес кошачьего семейства: "Я понял их план. Они хотят выпить воду, чтобы до рыбок добраться! Умно", "Какая милая, красивая, дружная, большая семейка", "Настоящая кошачья семья. Котята растут в любви и ласке", "Любознательные, красивые и забавные!", "Все на рыбалке", "Милые рыболовы", "Ловись рыбка большая и маленькая".