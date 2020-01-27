Семенович открыла секрет, как выглядела в детстве

Анна Семенович. Фото из Instagram
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Семенович поздравила маму с Татьяниным днем, опубликовав в Instagram архивное фото.
На снимке ее мама, сама Анна, которую держит на руках папа. Фолловеры были в восторге от этой фотографии: они нашли Анну очень милым и смешным ребенком. Певица получила множество теплых комментариев.-0-
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