Семенович похвасталась тонкой талией в купальнике, но фотошоп был слишком явным

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артистка Анна Семенович опубликовала несколько фотографий в своем Instagram, однако нарвалась на шквал критики.

Звезда поделилась несколькими фотографиями со своего отдыха, где она предстала в закрытом синем купальнике на фоне природы. Наряд выгодно подчеркнул достоинства певицы, однако поклонники тут же заметили уж слишком явный фотошоп. Они отметили, что за спиной Анны Семенович трава очень изогнута. Далее знаменитость отправилась в баню, где тоже сделала кадр, однако тут за ней "искривились" доски, а руки оказались волнистыми.

Разумеется, это не осталось без внимания фолловеров. "Сколько же здесь фотошопа...", "Уменьшила Анюта себя как минимум на два размера", "Такой палевный фотошоп", - отметили в комментариях пользователи Instagram. Впрочем, это не помешало посту собрать тысячи восторженных отзывов и десятки тысяч лайков.-0-