Семенович показала себя перед уборкой - у фанатов есть вопросы

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Семенович выложила в Инстаграм фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию в сети.

Знаменитость предстала в эффектном образе, а сам снимок подписала "пантера перед уборкой квартиры".

"В таком виде убирать собираетесь", "А можно себя так не фотошопить?", "А где тазик и швабра?" - задали вопросы подписчики.

Большинству фотография артистки все же пришлась по вкусу. Фолловеры оценили наряд артистки и осыпали Семенович комплиментами, назвав ее красоткой и шикарной женщиной.-0-