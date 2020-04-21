Семенович показала себя перед уборкой - у фанатов есть вопросы

Фото из Инстаграм Анны Семенович
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Семенович выложила в Инстаграм фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию в сети.
Знаменитость предстала в эффектном образе, а сам снимок подписала "пантера перед уборкой квартиры".
"В таком виде убирать собираетесь", "А можно себя так не фотошопить?", "А где тазик и швабра?" - задали вопросы подписчики.
Большинству фотография артистки все же пришлась по вкусу. Фолловеры оценили наряд артистки и осыпали Семенович комплиментами, назвав ее красоткой и шикарной женщиной.-0-
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