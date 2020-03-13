Семенович показала себя в платье-халате: реакция оказалась бурной

Анна Семенович. Фото из Instagram
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Семенович спровоцировала подписчиков на эмоции, выложив свежее фото в Инстаграм. Фолловеры забросали певицу комментариями относительно ее платья, фигуры и взгляда.
"Роковая", " Женщина-вамп", "С каждым днем все красивее", "Ну очень сексуально", "Какая тигрица", "Вам очень идут шелка и этот цвет", - оставили записи к посту поклонники.
А некоторые сравнили светскую львицу с Николь Кидман и Шэрон Стоун, отметив, что с годами Семенович становится ярче и краше. -0-