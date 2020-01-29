Семенович рассказала о своем секрете, как легко похудеть

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Семенович разместила в личном Instagram-аккаунте пост, в котором сообщила, что собирается худеть.

Она призналась, что за время оптуска позволяла себе различные гастрономические изыски. Как результат - она набрала несколько лишних килограммов.

Сейчас она будет их активно сбрасывать. Секрет ее таков: она отказалась от алкогольных напитков, сахара, сыра. К этому она добавит тренировки, массаж.

Следующий пост касался интервального голодания, которое Семенович планирует соблюдать: она будет голодать в течение 16 часов после ужина.-0-