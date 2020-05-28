Семенович решила поправить фигуру после шашлычно-пельменной "диеты". Сказала, будет худеть - видео

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Семенович поделилась с подписчиками в Инстаграм видеопостом, в котором призналась, что за три месяца самоизоляции на шашлыках и пельменях набрала лишний вес. Сейчас она намерена сбросить ненужные килограммы. Правда, как именно, пока не раскрывает секрет.

Фолловеры поддержали идею, некоторые решили присоединиться к затее Семенович: "Анна, я с вами, тоже вся на стрессе, будем худеть вместе!", "Анна, вы всегда такая веселая, позитивная, легкая, поднимаете настроение мне всегда, спасибо!" "Я верю, вы точно добьетесь результата, вы большая умница!"-0-