Семенович рулит! Анна показала в Инстаграм видео, где она вышла в море за штурвалом "корабля"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Семенович поделилась с подписчиками в Инстаграм видео, в котором она впервые управляет катером в море. При этом судно она гордо называет кораблем! Конечно, в шутку.

Фолловеры не остались равнодушными: "Анечка, я жена капитана и знаю, что это такое! Была на капитанском мостике, это очень захватывает, мой дорогой муж управляет большими судами, много где бывал, его уже ни чем не удивить, но это дорого стоит!", "Вот это я понимаю капитан! Хорошего вам дня, Анна!", "Самый очаровательный капитан!".-0-