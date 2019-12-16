Семилетняя девочка спасла жизнь маме благодаря видео на YouTube

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девочка из города Престон в Великобритании смогла спасти жизнь своей матери благодаря познавательному видео на YouTube, сообщает издание Mirror.

Невероятный случай произошел утром 26 ноября. Семилетняя Джессика Киндер смотрела телевизор, когда ее 32-летняя мама упала на пол без сознания. Для ребенка это был шок, но девочка не растерялась и сделала несколько приемов, которые спасли жизнь женщине.

Малышка тут же подбежала к маме и обрызгала ей лицо водой, чтобы привести в чувство. После этого Джессика вызвала скору и начала делать сердечно-легочную реанимацию.

Когда парамедики прибыли на место, мама девочки уже очнулась. Ребенок плакал, а врачи позже выяснили, что у женщины случился приступ эпилепсии и четкие действия девочки спасли ей жизнь.

"Я так ею горжусь. Не могу поверить - так отважно она себя повела. Это настоящий подвиг для семилетней девочки. Она - мой герой", - восхитилась мама. На вопрос: "Откуда ты знала, что делать? - рассказала СМИ женщина. - Она ответила, что узнала об этом из познавательных роликов на YouTube". Сейчас британка проходит лечение, а Джессика всерьез задумалась о том, чтобы стать врачом и спасать жизни людей. -0-