Семья была очень удивлена, когда увидела особенность своей кошки (Видео)

Скриншот из видео
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно семья из Великобритании сделал неожиданное открытие, которое можно было бы встретить только в кино. Кадры разместили на YouTube.
В один из дней семья проводила время дома, когда хозяйка милого котика заметила одну странность. Питомец "ломился" в уборную и всячески просил, чтобы ему открыли дверь. Тогда британка не стала препятствовать животному и была очень удивлена увиденному.
Кот спокойно заходит в туалетную комнату и следует "зову природы" как человек. Этот момент удивил семью и огромное число юзеров. Неудивительно, что ролик с участием особенного котика быстро собрал огромное число просмотров. -0-