Семья Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой пополнилась еще одним малышом

Энрике Иглесиас. Фото из Instagram
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У звездной пары родился третий ребенок. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на слова младшего брата популярного певца.
У счастливых родителей это уже третий ребенок. Пара имеет репутацию скрытых знаменитостей. Они практически не рассказывают о своей личной жизни в интернете.
10 февраля брат звезды рассказал СМИ, что семья Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой стала больше. Точной информации о поле ребенка нет, так как звездная пара решила пока держать радостное событие в секрете.
К слову, пара уже воспитывает двух детей, а знаменитый папа любит делиться счастливыми моментами в Instagram.