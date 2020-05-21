Семья нашла на дороге $1 миллион и решила вернуть их владельцу

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья из американского округа Кэролайн в штате Вирджиния нашли на дороге странный пакет, в котором оказался $1 млн, сообщает телестанция WTVR-TV.

Мама семейства Эмили Шанц рассказала, что ехала в машине вместе с семьей. В какой-то момент они заметили на дороге большой пакет, который все водители объезжали. Семья посчитала, что это мусор и решила убрать его с дороги, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Каково же было их удивление, когда выяснилось, что пакет набит деньгами, а на обочине лежал еще один такой же. В сумме семья нашла около $1 млн. Другие бы на их месте забрали находку себе, однако они решили поступить по совести и сообщили о деньгах в полицию. Правоохранители начали расследование, а также поблагодарили семью за честность.

"Мы поступили по совести и вернули то, что нам не принадлежало", - заключила Эмили.-0-