Семья нашла заброшенный подвал у себя дома и превратила его в потрясающую комнату (Фото)

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пара из Великобритании случайно обнаружила у себя дома тайный подвал и превратила его в современный домашний кинотеатр. Об этом пишет The Mirror.

Местный житель английского города Крэдли-Хит Бен Манн вместе с супругой Кимберли затеяли в доме ремонт. В первую очередь взялись за прогнивший пол, ведь дом был построен еще в 19 веке. Когда они принялись срывать доски, сделали неожиданную находку. Под более чем вековым покрытием скрывалась лестница, которая вела в заброшенный подвал.

Супруги долго думали, что делать с помещением. Мужчина предложил преобразовать подвал в современный домашний кинотеатр и игровую для годовалой дочери Беллы.

Пара потратила около $6 тыс. на обновление подвала. Там поставили диван, установили проектор и сделали бар. В итоге получилась современная комната для отдыха на 12 кв. м., где вся семья теперь любит часто собираться.-0-

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