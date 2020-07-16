"Сёмушке 10 лет!" Домашний макак празднует юбилей по полной программе - видео

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяйка макаки по имени Сёма поделилась с подписчиками в Youtube видеороликом, как ее питомец праздновал 10-летие.

Разумеется, торжеству предшествовала тщательная подготовка. Сёма почистил зубы, умылся, принарядился. А потом получил кучу подарков и торт со свечами. Судя по всему, именно сладкое лакомство больше всего понравилось любимцу всей семьи.

"Вот уже почти десять лет, как мы связали свою судьбу с самыми необычными питомцами, с обезьянами! И на днях, нашему первенцу, нашему любимому Сёмушке, исполнилось десять лет," - подписала ролик хозяйка макаки.-0-