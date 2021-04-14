Серена Уильямс в коротком платье вызвала неоднозначную реакцию в сети

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в Instagram новый пост и вызвала массу вопросов.

Звезда спорта предстала перед камерой в коротком черном платье и гольфах. Новый пост Серена Уильямс подписала и рассказала фанатам, что кадр сделан в "День ног". Снимок получился впечатляющим, однако он вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Многие подписчики Серены Уильямс указали на обширную ретушь, которой подверглись ее ноги на фото. Других же интересовал вопрос: "Когда ты появишься на обложках журналов?". Ответа так и не поступило, однако это не помешало посту собрать сотни тысяч лайков и массу комментариев. -0-