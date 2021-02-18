Серфер не заметил акулу и прыгнул в воду рядом с ней (Видео)

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычные кадры удалось запечатлеть у берегов Австралии. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

Мужчина запустил дрон с пляжа в городе Сидней и отправился изучать океан с высоты. Все шло хорошо, однако в объектив камеры попал местный серфер. Молодой человек катался на доске, даже не подозревая, что за ним по пятам следует акула.

Заметить опасного хищника с поверхности было сложно, а вот с дрона открывался отличный вид. Видео достигло особого напряжения, когда серфер не заметил акулу и прыгнул в воду рядом с ней. К счастью, этот дерзкий поступок напугал обитателя океана и опасная рыба поспешила удалиться подальше от серфера. -0-