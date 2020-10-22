Серфер оседлал 20-метровую волну, но все пошло не по плану - видео

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина Том Дослэнд во время соревнований на Гавайях смог прокатиться на гигантской волне, но все пошло не так. Видео опубликовали в Instagram.

Мужчина смог оказаться на гребне огромной двадцатиметровой волны. Он уверенно шел к победе, однако у океана были свои планы. Соленая вода попала серферу в глаза и он не удержался на доске.

Впрочем, его эпичное падении в воду попало на видео и стало ничуть не хуже выступления, ведь Том пролетел 12 метров. -0-