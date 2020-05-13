Серфер отбился от акулы, отделавшись несколькими царапинами – видео

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодому человеку невероятно повезло, когда он смог отбиться от акулы на австралийском пляже Белс-Бич. Об этом сообщает 7News.

Несколько серферов отправились покорять волны утром 8 мая, однако все пошло не по плану. В какой-то момент на одного из них напала акула. Она укусила молодого человека и стала кружить вокруг. Каждый раз, когда опасный хищник подплывал к 23-летнему Дилану, тот бил ее ногой по голове и все быстрее греб к берегу.

Местный житель пришел на помощь и помог молодому человеку выбраться из воды, а все происходящее записал на видео друг с берега. "Он был ко мне спиной, поэтому я не видел его лица и сначала подумал, что он подшучивает над своими друзьями. Но через пару секунд я увидел плавник и понял, что все серьезно", - сказал местный житель.

Врачи, обработавшие раны молодого серфера, отметили, что тому невероятно повезло, ведь парень отделался несколькими царапинами, что бывает редко после столкновения с акулой. -0-