Серфер с помощью кулаков и нецензурной брани прогнал белую акулу

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел во время катания по волнам неподалеку от пляжа Панауи в Новой Зеландии, сообщает Sky News.

Утром 22 февраля 60-летний серфер Ник Миног отправился покорять океан. Когда он плыл вдоль берега на доске, то почувствовал странный удар. В тот же миг в его серф огромной пастью вцепилась белая акула.

Мужчина не растерялся и вспомнил, что удар по носу или в глаз акулы может помочь спастись. Миног стал кричать нецензурные слова в адрес хищника, а после несколько раз ударил акулу в глаз. Рыба решила не связываться с серфером и отпустила доску, отправившись восвояси.

После этого все купальщики выбежали на берег. Эксперт осмотрел следы от зубов на доске для серфинга и подтвердил, что мужчина интересным способом отогнал от себя белую акулу, которую еще называют акулой-людоедом.-0-