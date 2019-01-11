Сергей Безруков умилил поклонников трогательным фото с маленьким сыном

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский актер, сценарист и режиссер Сергей Безруков выложил в Instagram фотографию с недавно родившимся сыном Степой. До этого малыша он показывал поклонникам только в коляске во время прогулки.
"Степа уже пытается держать голову!) Растем. Отдых подходит к концу! Но ГОД только начинается…", - подписал снимок Сергей Безруков.
Нежная фотография, на которой актер улыбается своему сыну, растрогала пользователей Instagram. Поклонники пожелали маленькому Степану здоровья и отметили в комментариях, что папа выглядит очень счастливым.
Второй ребенок Степа в семье Сергея Безрукова и его жены Анны Матисон появился в конце ноября прошлого года. Актер присутствовал во время его рождения.
Фото из Instagram-аккаунта Сергея Безрукова
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