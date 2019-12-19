Сергей Безруков выпустил клип и впервые показал годовалого сына

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский актер, а теперь и певец Сергей Безруков выпустил новый клип, где показал свой "Трудный день".

Артист записал песню и клип, который стал своеобразным дневником трудовых будней. В кадре можно увидеть несколько дней из жизни Сергея Безрукова.

Впервые звезда показал свою личную жизнь с такого ракурса. В видео есть моменты из гримерки, со съемок и путешествий. Больше всего внимание поклонников привлекли кадры из детской комнаты, где Сергей Безруков играет со своими детьми и впервые показывает лицо годовалого сына Степана.

Поклонники артиста тепло приняли новый виток творчества Безрукова и похвалили его в комментариях за отлично проделанную работу. -0-