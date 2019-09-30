Сергей Лазарев поделился сенсационным снимком в Instagram

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский певец Сергей Лазарев опубликовал в социальной сети Instagram трогательное фото со своими детьми.

Звезда шоу-бизнеса признался, что год назад стал отцом во второй раз, однако тщательно скрывал это. Вытащить правду из Сергея Лазарева смогла Лера Кудрявцева.

Девочка по имени Анна родилась год назад. О ее появлении на свет никто не знал, в том числе коллеги Сергея Лазарева. Теперь артист поделился своим счастьем со всем миром.

Многие звезды шоу-бизнеса поздравили Сергея Лазарева, в том числе и ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева, в эфире которой и было сделано сенсационное признание. -0-