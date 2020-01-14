Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с молодой супругой

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фронтмен группы "Ленинград" поделился с поклонниками фотографией своей супруги Ольги Абрамовой в личном Instagram-аккаунте. Стоит отметить, что в отличие от Матильды, бывшей супруги Шнурова, Ольга не является активным пользователем соцсетей, поэтому снимок девушки не мог не удивить.

Сейчас супруги находятся в Карибском море, где катаются на яхте. Именно там музыкант запечатлел Абрамову. Также под фотографией он написал стихотворение, посвященное девушке. К слову, поклонников очень удивило то, что лидер такой провокационной группы может быть романтиком!-0-