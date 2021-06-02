Сергей Шнуров представил свою новую группу

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram новый пост и заинтриговал поклонников.

Сначала фолловеры заметили нечто странное, когда артист начала удалять посты у себя на странице в соцсети. После этого в Instagram появился новый снимок, а в подпись под ним гласила: "Поехали! Зоя!". Позднее знаменитость представил и обложку грядущего альбома под названием "Это жизнь".

Разумеется, пост вызвал восторг поклонников, которые соскучились по творчеству Сергея Шнурова. Они оставили массу хвалебных отзывов, а также десяти тысяч лайков. -0-