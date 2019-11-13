Сериал "Друзья" может получить продолжение

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания HBO всерьез задумалась снять продолжение легендарного сериала "Друзья", сообщает издание The Hollywood Reporter .

По данным источника, компания HBO ведет переговоры с актерами проекта, который шел в эфире 10 сезонов. В частности, телекомпания хочет заполучить Мэтта ЛеБлана, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера, которые исполнили главные роли.

Переговоры находятся на ранней стадии. Согласно данным издания, точных договоренностей пока нет и все может развалиться. Напомним, что комедийный сериал "Друзья" рассказывает о шести друзьях, которые проживают на Манхэттене. Проект выходил в эфир с сентября 1994 по май 2004 года. В общей сложности было снято 236 эпизодов. -0-