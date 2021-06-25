Сериал "Сверхъестественное" получит приквел под названием "Винчестеры"

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал The CW Television Network сообщил, что в работе находится проект, который станет предысторией знаменитого сериала "Сверхъестественное", об этом пишет портал DeadLine.

История про двух братьев, которые более 15 лет боролись с потусторонними силами, получила логическое завершение в 2020 году. Многие фанаты оказались расстроены финалом проекта, однако звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклс (Дин Винчестер) рассказал, что стал продюсером нового проекта, который станет приквелом.

В новой работе, которая получила название "Винчестеры", расскажут историю Джона и Мэри Винчестеров, родителей главных героев сериала. Повествование будет вестись от лица Дина. По словам актера, этому брату всегда хотелось бы больше знать о своих родителях, особенно о том, как все началось. К слову, продюсерами шоу станут Дженсен Эклс (Дин Винчестер) и его супруга Дэннил Эклс, а сценарий напишет Робби Томпсон, который работал и над оригинальным сериалом. Дата премьеры пока неизвестна.

Еще больше новостей из мира кино и обзоры на новинки фильмов ищите на tv.belta.by. -0-