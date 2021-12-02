"Серьезная леди": Рената Литвинова удивила Instagram, представ перед камерой в строгом наряде

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно российская актриса Рената Литвинова опубликовала в Instagram новый пост, который впечатлил многих юзеров.

Артистка решила поразить всех своим строгим стилем, а для этого предстала перед камерой в элегантном наряде. Для съемки Рената Литвинова выбрала черный костюм, состоящий из пиджака и длинной юбки, а дополнили образ солнцезащитные очки, которые стали финальным атрибутом.

Образ Ренаты Литвиновой впечатлил юзеров, которые не смогли сдержать своего восхищения. "Божественно прекрасна", "Неотразима", "Серьезная леди", - написали пользователи в комментариях. Неудивительно, что запись в Instagram за короткое время собрала десятки тысяч лайков. -0-