Серьезный уровень загрязнения воздуха в городах показали наглядно

Фото The Mayor
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычный экологический проект запустили в Польше. Об этом пишет портал TheMayor.
В частности, местная экологическая организация в 41 городе страны установила интерактивные скульптуры, которые наглядно показывают уровень загрязнения воздуха в населенном пункте. Объект в виде человеческих легких располагается на стенде. Первоначально "орган" белого цвета, но из-за загрязнения воздуха со временем темнеет.
Модель “потребляет” окружающий воздух с местными выбросами и начинают темнеть. В каких-то городах за несколько недель легкие стали черными, а где-то всего-то бледными. Таким образом организация намерена привлечь внимание горожан к проблеме загрязнения воздуха. -0-