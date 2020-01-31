Сестра-близняшка? Двойника Меган Маркл нашли в США

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Акиша Лэнд могла продолжать жить спокойной жизнью, но все изменил пост на новой странице ее дочери в Instagram.

Женщина решила завести страницу в социальной сети, чтобы публиковать совместные снимки со своей дочерью. Не успела она оглянуться, как на аккаунт уже были подписаны 160 тысяч человек.

Алиша Лэнд из Миссури - невероятна похожа на знаменитую Меган Маркл. Пользователи сети не могут поверить в такое поразительное сходство и уже начали предполагать, что 39-летняя американка является сестрой-близняшкой герцогини Сассекской.

В интервью Daily Mail девушка рассказала, что рада такому сходству и популярности. Она отмечает, что к ней на улице часто подходят люди и задают вопрос, на который она отвечает с улыбкой: ''Никто никогда тебе не говорил, что ты похожа на...'

Алиша Лэнд проживает в Миссури, воспитывает двух детей и очень религиозная. Впрочем, популярности это ей не убавляет. -0-