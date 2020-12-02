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Калейдоскоп
02 декабря 2020, 15:00

Сестра Дмитрия Маликова удивила Instagram - никто не может понять, сколько ей лет

Инна Маликова. Фото из Instagram
Инна Маликова. Фото из Instagram

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Младшая сестра знаменитого музыканта Дмитрия Маликова Инна опубликовала в Instagram новый пост, который впечатлил огромное число юзеров сети.

Девушка разместила очень красивый и милый кадр в черном боди. Впрочем, не это привлекло особое внимание юзеров. Многие люди отметили красоту и соблазнительный вид Инны Маликовой, однако были удивлены, когда узнали реальный возраст девушки.

На знойном кадре запечатлена 43-летняя звезда, однако никто с первого раза в это не поверил. Они посчитали, что сестра Дмитрия Маликова лукавит, ведь выглядит она на двадцать лет моложе. Впрочем, это только прибавило популярности кадру, который быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-

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