Сестра Дмитрия Маликова удивила Instagram - никто не может понять, сколько ей лет

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Младшая сестра знаменитого музыканта Дмитрия Маликова Инна опубликовала в Instagram новый пост, который впечатлил огромное число юзеров сети.

Девушка разместила очень красивый и милый кадр в черном боди. Впрочем, не это привлекло особое внимание юзеров. Многие люди отметили красоту и соблазнительный вид Инны Маликовой, однако были удивлены, когда узнали реальный возраст девушки.

На знойном кадре запечатлена 43-летняя звезда, однако никто с первого раза в это не поверил. Они посчитали, что сестра Дмитрия Маликова лукавит, ведь выглядит она на двадцать лет моложе. Впрочем, это только прибавило популярности кадру, который быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-