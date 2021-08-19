Сестра Кардашьян похвасталась отдыхом на море, но в кадр попал только откровенный образ

Девушка отправилась на отдых поближе к морю и принялась делиться оттуда различными снимками. Кортни Кардашьян захотела похвастаться своим времяпрепровождением на пляже, однако в кадр попал только ее откровенный образ. Знаменитость примерила рубашку с коротким рукавом, а также небольшое бикини с красочным принтом.











Образ получился эффектным и соблазнительным, что не могли не заметить пользователи. Многочисленные фолловеры Кортни Кардашьян завалили кумира массой хвалебных комментариев, а также они выразили свое восхищение в миллионах лайков. -0-







Фото из Instagram



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