Сестра подшучивает над братом с помощью сына, повторяя его пафосные снимки

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения братьев и сестер всегда строятся на взаимном троллинге, однако девушка из США решила пойти дальше. Забавные работы публикуют в Instagram.

Мама мальчика по имени Оджи решила не отставать от своего брата Аристотеля, который работает моделью. Вот уже несколько лет у парня в социальной сети появляются пафосные фотографии, которые приковывают внимание. Впрочем, мужчине далеко до малыша, который ничуть не уступает дяде.

Вместе с мамой они выбирают снимки и повторяют их, после чего становится ясно, что в семье уже целых две профессиональные модели. Фотографии получаются очень веселыми и интересными, поэтому и не удивительно, что малыш Оджи прославился на весь мир. Кроме этого, на Instagram мальчика подписаны более 66 тысяч пользователей. -0-