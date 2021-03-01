Сестру Кардашьян высмеяли за несуразное фото в Instagram

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родственница Ким Кардашьян Хлоя опубликовала на странице в Instagram своего бренда новый пост и вызвала недоумение юзеров сети.

Девушка представила новый кадр, где она позирует в синих джинсах и бежевом коротком топе. Также звезда примерила туфли телесного цвета, однако больше всего вопросов на снимке вызвали ее ноги. Стопы Хлои Кардашьян растянулись на несколько сантиметров, а руки были чересчур длинными.

Пользователи сети высмеяли девушку за несуразное фото и чрезмерную ретушь. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который собрал десятки тысяч лайков. -0-