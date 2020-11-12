Сестру Ким Кардашьян раскритиковали в Instagram за несуразный наряд

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сестра популярной телезвезды Ким Кардашьян Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фотографию и нарвалась на шквал критики.

Девушка разместила в социальной сети снимок в бежевом топе, который подчеркнул стройную фигуру. Впрочем, он же стал предметом восхищения и критики со стороны фолловеров Кайли Дженнер. Дело в несуразном разрезе под грудью знаменитости.

Юзеры стали критиковать девушку за откровенный наряд и отметили, что ей не стоит выносить на всеобщее обозрение "имплантаты" и "результат пластических операций". Также нашлись и те, кто посчитал, что "она слишком молода для всего этого". К слову, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал 7,6 млн лайков. -0-