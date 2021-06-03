"Шахерезада": российская спортсменка очаровала сеть своим новым селфи

Елизавета Худайбердиева. Фото из Instagram
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева представила в Instagram новый снимок и восхитила сеть.
Спортсменка сделала солнечное селфи в топе крупным планом. Кадр привлек внимание пользователей, ведь те были очарованы красотой российской фигуристки.
Юзеры отметили потрясающие глаза и прическу Елизаветы Худайбердиевой, что поспешили сообщить в множестве хвалебных комментариев. "Просто ПРЕЛЕСТЬ!", "Да просто Богиня", "Шахерезада", - написали пользователи. -0-