Шахтер арендовал рудник и нашел огромный алмаз

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Индии арендовал шахту и во время работ обнаружил в ней алмаз в 10,69 карат, пишет The Sun.

35-летний Анандилал Кхушваха рассказал, что работал в арендованной шахте, когда заметил нечто блестящее. Он поднял с земли камень и очень удивился. Оказалось, что у него под ногами лежал огромный алмаз стоимостью почти в $70 тысяч.

Мужчина решил продать находку с аукциона, а деньги разделить между девятью коллегами, которые работали вместе с ним. Кроме этого, он намерен потратить вырученные деньги на обучение своих детей, а также продолжить арендовать шахты.-0-