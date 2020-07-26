Шахтер арендовал рудник и нашел огромный алмаз

Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 26 июля 2020
Минск Ясно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:45 На юге Греции продолжается борьба с крупным лесным пожаром В мире
25.07.20
25.07.20 23:57 Падение метеорита на Тенерифе попало в объективы видеокамер Калейдоскоп
25.07.20 23:19 ФОТОФАКТ: Уборка зерновых в УО СПК "Путришки" Регионы
25.07.20 22:35 Минское "Динамо" победило "Городею" в матче 19-го тура чемпионата Беларуси Спорт
25.07.20 22:01 Рио-де-Жанейро отменяет новогодние празднования из-за коронавируса В мире
25.07.20 21:12 Четыре человека погибли при крушении туристического самолета в Альпах В мире
25.07.20 20:46 Тысячи людей остались без электричества в Техасе из-за приближения урагана В мире
25.07.20 20:19 В Германии небольшой самолет врезался в дом - погибли три человека В мире
25.07.20 19:39 Умение руководить не зависит от пола - Елена Павлечко Регионы
25.07.20 18:57 Брестское "Динамо" уступило "Ислочи" в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
25.07.20 18:15 Канадский хоккеист Роб Клинкхаммер вернулся в минское "Динамо" Спорт
25.07.20 18:14 Раиса Шкрадюк: приятно, когда руководство ценит твой вклад в общее дело Общество
25.07.20 17:52 Украина изменила критерии определения стран со значительным распространением COVID-19 В мире
25.07.20 17:41 Современную женщину обогащают духовность и культура - директор музея Культура
25.07.20 17:29 Развитие фермерства должно дополнять деятельность крупных аграрных объединений - Шерстнев Регионы
25.07.20 17:22 ФОТОФАКТ: День пожарной службы отпраздновали в Минске Регионы
25.07.20 17:17 Алла Богатенко: нужно уметь доводить все дела до конца Регионы
25.07.20 17:06 Храм Саграда Фамилия после четырехмесячного перерыва открылся для всех желающих В мире
25.07.20 17:03 В Португалии создали маску, нейтрализующую коронавирус В мире
25.07.20 16:57 Благоустройство городов районного подчинения должно быть в поле зрения местных властей - Шерстнев Регионы
25.07.20 16:42 Умер олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий Спорт
25.07.20 16:38 Щеткина: белорусские женщины благодарны государству за мудрую семейную политику Общество
25.07.20 16:16 В белорусские агроусадьбы туристы едут за душевным теплом - Наталья Прокопук Регионы
25.07.20 16:03 Петришенко: очередь многодетных семей на жилье будет ликвидирована в течение года-двух Общество
25.07.20 15:48 Госстандарт начал разработку концепции закона об аккредитации Экономика
25.07.20 15:26 Наталья Бондаренко: белорусы умеют побеждать, я горжусь, что могу это доказывать Общество
25.07.20 15:23 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз Общество
25.07.20 15:12 Звания "Женщина года - 2019" удостоены 38 белорусок Общество
25.07.20 15:00 В Беларуси в условиях пандемии принимались продуманные решения - Любецкая Общество
25.07.20 14:56 БПХО получит кредит под гарантию правительства для полной загрузки мощностей Регионы
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
26 июля 2020, 04:20

Шахтер арендовал рудник и нашел огромный алмаз

Фото The Sun
Фото The Sun

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Индии арендовал шахту и во время работ обнаружил в ней алмаз в 10,69 карат, пишет The Sun.

35-летний Анандилал Кхушваха рассказал, что работал в арендованной шахте, когда заметил нечто блестящее. Он поднял с земли камень и очень удивился. Оказалось, что у него под ногами лежал огромный алмаз стоимостью почти в $70 тысяч.

Мужчина решил продать находку с аукциона, а деньги разделить между девятью коллегами, которые работали вместе с ним. Кроме этого, он намерен потратить вырученные деньги на обучение своих детей, а также продолжить арендовать шахты.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Индия природа финансы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Скриншот из видео Самый милый почтальон! Доставщику почты на помощь пришел огромный пес - видео
Фото Diario de Avisos Падение метеорита на Тенерифе попало в объективы видеокамер
Фото Oir.mobi Опа! Медведь в зоопарке удивил всех - видео
Кристина Орбакайте. Фото из архива Дочка Кристины Орбакайте растет копией звездной мамы - сравним 2 фото
Фото Classpic Рыбак поймал аномально большую кумжу - фото
Скриншот из видео Чувствует, что прилетит! Забавный кот с неохотой слушает свою хозяйку - видео
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций
В Беларуси выздоровели и выписаны 60 092 пациента с COVID-19
Звания "Женщина года - 2019" удостоены 38 белорусок
Вузы начинают прием документов от абитуриентов
Топ-новости
Петришенко: очередь многодетных семей на жилье будет ликвидирована в течение года-двух
Первый блок БелАЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 года
Первый миллион тонн зерна собран в Беларуси
Благоустройство городов районного подчинения должно быть в поле зрения местных властей - Шерстнев
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз
МВД разоблачило очередные фейки в интернете
ФОТОФАКТ: Уборка зерновых в УО СПК "Путришки"
В Минске наградили женщин-медиков, борющихся с коронавирусом
Театрализованное шествие и различные вкусности - в Глубоком проходит праздник вишни
Не потерять ни зернышка - передовиков жатвы чествовали в Добрушском и Брагинском районах
Мингорисполком обещает максимально сохранять зеленые насаждения при застройке столицы
ФОТОФАКТ: В Гродно отметили День пожарной службы
Карпенко: треть выпускников педклассов пользуются правом поступления по результатам собеседования
Совмин определил территории, к санитарному содержанию которых могут привлекать бизнес и граждан
МАРТ прогнозирует рост розничного товарооборота в 2020 году на 2%
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.