Шайбу в исполнении Овечкина признали лучшей в 21 веке (Видео)

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шайба российского хоккеиста Александра Овечкина, который является форвардом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс", стала самой красочной с начала нового тысячелетия.

Канадский телеканал провел среди зрителей голосование и поделился результатами в эфире. В финал за звание "Величайшей шайбы в НХЛ 21 века" вышел хоккеист из Канады Рик Нэш и российский спортсмен Александр Овечкин.

В итоге болельщики решили, что шайба, заброшенная россиянином в ворота "Койотс" в 2006 году, стоит награды. -0-