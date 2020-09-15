Шакира в купальнике с собственным дизайном лишила поклонников дара речи

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Шакира опубликовала в Instagram новый пост, который заставил многомиллионную армию поклонников дышать чаще.

Артистка представила на суд публике свой новый купальник, над дизайном которого она трудилась лично. Одежда для пляжа выполнена в сиреневом цвете с интересным дополнением. Собственное бикини Шакира решила продемонстрировать на себе, что только добавило пикантности посту.

Многие фолловеры потеряли дар речи от пикантного снимка с солнечного пляжа, а те, кто пришел в себя, отметили, что купальник выгодно подчеркнул формы Шакиры. Разумеется, фотографии быстро собрали несколько миллионов лайков и десятки тысяч восторженных комментариев. -0-

Фото Instagram