"Шалунья!" - Певица МакSим взволновала Instagram откровенным видео

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Макsим разместила в Instagram новый пост и взбудоражила фолловеров.

Знаменитость представила небольшой ролик со своим участием, но с очень откровенными моментами. Певица МакSим устроила фотосессию в лофте, примерив джинсы с высокой талией и белое белье. Кадры получились очень впечатляющими, но еще больше артистка взволновала Instagram, когда и вовсе решила сбросить нижнее белье.

Ролик приковал внимание фолловеров и те поспешили высказать свое мнение в комментариях: "Как интригующе", "Вау, такая красотка", "Ох, шалунья!". Неудивительно, что пост быстро собрал десятки тысяч просмотров. -0-