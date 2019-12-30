"Шамаханская царица!" - Полина Гагарина удивила поклонников ярким нарядом

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Полина Гагарина поразила поклонников и телезрителей шоу "Голос" необычным нарядом. Фотографиями яркого образа звезда поделилась в Instagram.

Знаменитость решила появиться на финале проекта "Голос" в белом комбинезоне с широкими брюками и с невероятными рукавами, которые расшиты золотой нитью.

Поклонники отметили, что образ Полины Гагариной получился впечатляющим, а кто-то в комментариях к посту прозвал певицу "Шамаханской царицей". Образ пришелся по вкусу фанатам и они оставили под фотографиями сотни тысяч лайков и множество разнообразных комментариев. -0-