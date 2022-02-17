Шарик милоты: полненький кот очаровал своим мурчанием юзеров YouTube (Видео)

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США недавно решила показать миру своего кота по кличке Сквиши, который сразу привлек внимание пользователей.

Американка включила камеру и принялась снимать своего питомца на видео. Милый кот был только рад попозировать, однако людей удивило другое. Пушистик оказался чересчур большим, что многих удивило и заставило насторожиться.

Впрочем, все изменилось, когда кот принял почесывания от хозяйки и включил свой "генератор" мурчания. Этот момент очаровал пользователей, которые прозвали четвероногого шариком милоты.-0-

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