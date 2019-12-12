Шарлиз Терон. Фото из Instagram
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая голливудская актриса Шарлиз Терон оконфузилась на красной дорожке во время премьеры нового фильма.
Актриса забыла главное правило светских мероприятий: либо декольте, либо мини. Звезда решила идти против принятых норм и выбрала для похода на премьеру своей новой картины "Скандал" ультракороткое черное платье с впечатляющим декольте.
Наряд от знаменитого модельера едва не довел до инфаркта модных критиков, а вот пользователи Instagram, где актриса разместила фото, оказались в восторге от выбора знаменитости и оставили тысячи восторженных комментариев.-0-