Шарлиз Терон в черном и Рене Зеллвегер в белом - актрисы показали безупречные платья и фигуры на "Оскаре"

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 92-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоялась. Триумфаторы получили свои статуэтки, сообщает AP.
По традиции, внимание обществености было приковано не только к кино, но и к нарядам звезд - было очень интересно, кто в чем придет на премию. В социальных сетях активно высказываются по поводу нарядов. Например, многие обратили внимание на элегантное платье Рене Зеллвегер, которая получила заветную статуэтку за роль в фильме "Джуди". Платье обтягивает фигуру, но, тем не менее, сидит на актрисе идеально.
Шарлиз Терон привлекла внимание своим черным платьем с вырезом на бедре. Многие обратили внимание, что у актрисы по-прежнему стройные и красивые ноги. И это с отсылкой на ее возраст - Терон 44 года.-0
Фото AP