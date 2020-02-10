Шарлиз Терон в черном и Рене Зеллвегер в белом - актрисы показали безупречные платья и фигуры на "Оскаре"

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 92-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоялась. Триумфаторы получили свои статуэтки, сообщает AP.

"Оскар-2020": самые яркие наряды звезд на красной дорожке В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии "Оскар". Традиционно взгляды зрителей со всего мира были прикованы к красной ковровой дорожке, на которой можно было увидеть самых ярких голливудских звезд.

По традиции, внимание обществености было приковано не только к кино, но и к нарядам звезд - было очень интересно, кто в чем придет на премию. В социальных сетях активно высказываются по поводу нарядов. Например, многие обратили внимание на элегантное платье Рене Зеллвегер, которая получила заветную статуэтку за роль в фильме "Джуди". Платье обтягивает фигуру, но, тем не менее, сидит на актрисе идеально.

Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер

Шарлиз Терон привлекла внимание своим черным платьем с вырезом на бедре. Многие обратили внимание, что у актрисы по-прежнему стройные и красивые ноги. И это с отсылкой на ее возраст - Терон 44 года.-0

Шарлиз Терон. Фото rex/fotodom.ru

Фото AP

Откровенный наряд Дженнифер Лопес на "Оскаре" стал предметом обсуждения в сети Для мероприятия артистка выбрала серебристое платье с очень длинным вырезом, практически не закрывающий ее ногу, а также глубоким декольте.