Шары для праздника исчезли странным образом, но камера на улице расставила все по местам

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка на Reddit поделилась любопытным роликом, который быстро привлек внимание юзеров.

Женщина поведала историю, вызвавшая целую гамму эмоций у пользователей. Она рассказала, что готовилась празднично встречать своего парня в его день рождения. Девушка украсила дом, накрыла стол и привязала для пущего эффекта на машину красивые шары. После этого возлюбленная отправилась ждать мужчину, однако позже обнаружила, что шары для праздника исчезли странным образом.

Конечно, она была разочарована и зла, поэтому решила найти виновного. Для этого девушка обратилась к камере на улице, которая и запечатлела пушистого "вора". Оказалось, что их собственного кота очень заинтересовала веревка, которой были привязаны шары.

Животное с ней играется и несколько раз цепляет лапой, после чего шарики взмывают в небо. Этот момент повеселил хозяев и, разумеется, юзеров, которые оставили огромное число уморительных комментариев и лайков. -0-